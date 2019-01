© foto di Federico Gaetano

Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, parla ai microfoni di Radio 1 della Juventus, che ha vinto anche ieri: "E' finita prima di cominciare questa stagione: qualità ed esperienza troppo superiori, finirà con 15-18 punti di vantaggio. La Juventus gioca sempre per vincere, ieri ho visto una squadra umana, la peggior partita della sua stagione forse, e ha vinto contro la Lazio. Juve più forte di tutti i tempi? Ma non scherziamo. Una squadra si giudica da quello che si riesce a portare a casa e noi tornavamo a casa ogni anno con qualche successo europeo. I paragoni tra le varie epoche comunque non so se hanno molto senso".

Piatek-Cutrone: "Non farei questo discorso, perché rischia di diventare un problema per Cutrone stesso. Piatek è molto più completo e forte di Cutrone, ma se giocava con Higuain non vedo perché non possa giocare con Piatek".