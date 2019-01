Boniek: "Piatek pensi in grande. E' un pistolero e decide le gare"

© foto di NewsPix/Image Sport

Zibi Boniek, numero uno della Federcalcio polacca, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'arrivo di Piatek al Milan: "Ha tutto per pensare in grande. E' bravo, intelligente ed è consigliato bene. Può crescere e Paulina (la fidanzata, ndr) gli dà equilibrio. Per me può giocare in qualsiasi squadra del mondo. E' un pistolero e decide le gare".