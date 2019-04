© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di MC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Massimo Bonini: “Riproporre la difesa a tre in Europa? Penso che Allegri conosce molto bene i suoi giocatori, Bonucci con la difesa a tre si trova meglio. Ci sono tante cose da valutare. Dipende sempre dagli esterni. A Cagliari ho visto una squadra equilibrata, indipendentemente da chi gioca ognuno fa bene il suo ruolo. Il Cagliari è un’ottima squadra, la Juventus ha risposto nella maniera giusta e ha trovato questo Kean che se gli giochi la palla in verticale è imprendibile. Emre Can? Ha dimostrato di poter giocare anche in altri ruoli. È logico che ha avuto dei problemi, ora ha recuperato al 100% e in questo finale di campionato servirà”.

Vista la crescita di Spinazzola è giusto cedere Alex Sandro? “Spinazzola ha dimostrato grandi qualità, Alex Sandro non sta attraversando un buon periodo ma prima di venderlo ci penserei due volte. È ovvio che se c’è una grande offerta bisogna valutarla, anche perché è bene far giocare più giocatori possibili italiani in squadra”.