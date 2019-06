Bonini: "Inter-Conte? L'anno prossimo le diamo anche Agnelli..."

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Massimo Bonini: “Sarri? Se la Juventus ha preso questa decisione io credo che sia un grande allenatore. È una decisione non semplice dopo un allenatore come Allegri che ha vinto tanti Scudetti. Allegri è sempre stato criticato per il gioco, anche se io non sono d’accordo. Nei campionati non puoi giocare sempre bene. Penso che la Juventus debba trovare un allenatore che dia un’impostazione diversa e sia più propositivo. Penso che la Juventus abbia i giocatori adatti. L’idea è quella di prendere un allenatore che porti i giocatori sopra la linea della palla, mantenendo l’equilibrio, ma giocando un calcio leggermente diverso da quello di Allegri”.

Chi potrebbe rimanere con questo tipo di gioco? “I giocatori della Juventus sono tutti tecnicamente forti. Dybala è un po’ l’equivalente di Mertens al Napoli, può giocare in tanti ruoli, è un giocatore completo. Non penso che possano darlo via con l’arrivo di Sarri”.

Sulla finale di Champions: “In Champions non vince sempre la squadra più forte. La Champions è una brutta bestia, c’erano squadre più forti, eppure non ci sono arrivate in finale. Quest’anno abbiamo dato poca importanza al campionato che è la cosa più importante, è difficilissimo vincerlo e non deve passare in secondo piano. In Champions serve fortuna, siamo arrivati nel momento decisivo con tanti infortuni”.

Su Conte all’Inter: “Anche Trapattoni è andato all’Inter, è lo stesso discorso. Io penso che dobbiamo essere sportivi, ormai manca che vada solo Agnelli a fare il presidente dell’Inter e poi li hanno presi tutti… Il prossimo anno gli diamo anche Agnelli”.