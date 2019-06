Bonolis: "Inter, tanto contento per Conte ma dispiaciuto per Spalletti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro e conduttore TV, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dell’addio all’Inter di Luciano Spalletti e dell’ingaggio di Antonio Conte: "Tanto contento per Conte quanto dispiaciuto per Spalletti: Luciano avrebbe meritato di giocarsi un’altra stagione, una stagione priva delle difficoltà che ci sono state in questa appena trascorsa con i paletti del fair play finanziario, gli infortuni di Radja Nainggolan e Matias Vecino, la grana legata a Mauro Icardi... Alla fine passando tra Capo Horn e il Capo di Buona Speranza ha portato la nave in porto".