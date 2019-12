Intercettato dai microfoni di Sky Sport a margine della festa per i 120 anni del Milan, l'ex attaccante rossonero Marco Boriello ha commentato così le prestazioni di Piatek e Rafael Leao: "Piatek fa un po' fatica come tutta la squadra, San Siro gli ha dato qualche bonus. Siamo quasi a dicembre e i gol faticano ad arrivare, quindi bisogna dargli una mano. Se San Siro vede che lotti anche senza far gol, in ogni caso arrivano sempre gli applausi. Rafael Leao è un giocatore di talento, ha dei colpi balistici incredibili. Oggi col Sassuolo è stato un po' sfortunato".