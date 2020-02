vedi letture

Braida consiglia l'Inter: "Prendi Aubameyang. Si integrerebbe bene con Lukaku"

Intervistato da Il Giornale l’ex direttore sportivo di Milan e Barcellona Ariedo Braida ha parlato anche del mercato prossimo venturo suggerendo all’Inter l’acquisto di Pierre Emerick Aubameyang e dicendosi convinto che i possibili ritorni di Pogba e Thiago Silva alzerebbero ulteriormente il livello del campionato: “Fossi nell'Inter prenderei subito Aubameyang. Parliamo di un grande goleador dotato di una velocità fuori dal comune. Per caratteristiche si integrerebbe bene con Lukaku, che resta il calciatore più determinante nel gioco interista. Martinez? So che il Barcellona cerca una punta e che Lautaro per caratteristiche sarebbe perfetto. Quest'anno ha avuto una crescita incredibile, l'ho visto 2-3 volte a San Siro e mi ha impressionato. Ha le stimmate da Barça. - continua Bradia - Pogba-Juve e Thiago Silva-Milan? Li conosco bene. Pogba volevo portarlo al Barça, ma poi lo United ha fatto un'offerta incredibile. Thiago Silva l'ho scovato in Brasile quando era sconosciuto: lo cercava solo il Villarreal. Dovessero tornare, alzerebbero il livello della Serie A. Dall'arrivo di CR7 stiamo tornando a essere un torneo di prima fascia”.