Branca: "Volevo portare Hamsik all'Inter ma era troppo attaccato al Napoli"

vedi letture

Marco Branca, ex ds dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Radio Marte in vista della gara di stasera tra Inter e Napoli svelando anche alcuni retroscena di mercato: "Hamsik e Lavezzi? Probabilmente ci abbiamo provato più per il primo. Su Hamsik capimmo quasi subito che l’attaccamento del giocatore al Napoli era veramente grandissimo, quindi dopo un po’ abbiamo lasciato stare. Potevamo prenderlo prima? Può anche darsi. Non ci sono tanti giocatori come Hamsik ma abbastanza, poi ovviamente conta aver dato risultati ai tifosi con il club".