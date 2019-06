Brasile, Tite: "Col Perù grande partita, siamo qui per vincere"

Era condannato a vincere il Brasile per passare il turno e qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta della Copa América e la Selecao non ha fallito: il rotondo 5-0 con il quale la squadra verdeoro ha liquidato il Perù è più di una semplice vittoria ma rappresenta un messaggio forte a tutte le rivali. Una goleada che avrebbe potuto avere proporzioni maggiori, ma Tite, tecnico del Brasile, preferisce godersi il successo piuttosto che cercare la perfezione: "Abbiamo giocato una delle migliori partite e adesso dobbiamo continuare così. All'intervallo ho detto ai miei giocatori di mantenere il ritmo e continuare a giocare perché è solo così che acquisteremo fiducia. Siamo qui per vincere e per giocare un bel calcio, facciamo del nostro meglio per ottenere entrambe le cose" ha dichiarato in conferenza stampa.