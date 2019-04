© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è tanta Italia nella formazione ideale del campionato Carioca stilata dalla FFERJ dopo la vittoria del Flamengo. In difesa infatti trova spazio l'ex di Roma, Samp, Cagliari e Torino Leandro Castan, mentre come terzino c'è l'ex Fiorentina Gilberto, in attacco invece viene premiato Gabriel Barbosa, al secolo Gabigol, che con la maglia dell'Inter non riuscì a sfondare collezionando 9 presenze (e un gol) nel 2016-17.