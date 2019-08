Brescia, a dieci giorni dalla gara di Coppa Italia è incognita stadio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il Brescia è ancora incognita stadio, a meno di dieci giorni dalla gara di Coppa Italia contro la vincente tra Perugia e Triestina. Lo riporta il Corriere della Sera, edizione Brescia: la certezza è che non si giocherà al Rigamonti, al momento resta in pole l'ipotesi di disputare la partita a Mantova, dove tra l'altro oggi pomeriggio le Rondinelle giocheranno in amichevole contro il Real Valladolid. Ma ancora non vi è stata comunicazione ufficiale in alcun senso, nonostante il patron Cellino anche ieri abbia lavorato alacremente per risolvere il problema. Se ne saprà di più domani sera, quando si conoscerà la squadra avversaria: non tramonta infatti l'ipotesi di un'inversione di campo.