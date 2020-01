Brescia, ancora problemi per Donnarumma: resta in dubbio per la Lazio

Fonte: Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul Brescia in vista della gara contro la Lazio. Donnarumma è ancora alle prese con i problemi muscolari. Oggi si è allenato a parte, e solo nella rifinitura il tecnico Corini deciderà cosa fare. Anche Ndoj ha fatto palestra e fisioterapia come Donnarumma, ma potrebbe recuperare per domenica, al contrario dell'attaccante che ad oggi resta ancora in dubbio.