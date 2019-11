Brescia-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Zapata e Kjaer

© foto di PHOTOVIEWS

L'Atalanta ha reso nota la lista di convocati per la gara di domani contro il Brescia, in programma per le 15. Ancora out Zapata, oltre a Kjaer. Squalificato Toloi, ci sono Muriel e Hateboer.

Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Arana, Djimsiti, Ibanez, Masiello, Palomino.

Centrocampisti: Castagne, De Roon, Gosens, Hateboer, Freuler, Pasalic.

Attaccanti: Barrow, Gomez, Ilicic, Malinovskyi, Muriel.