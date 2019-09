© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La società Brescia Calcio comunica che, in occasione della partita Brescia – Bologna, per cause di forza maggiore si trova costretta a consentire l’accesso al settore Curva Sud soltanto alla tifoseria ospite.

Pertanto tutti coloro che hanno già acquistato titoli del settore Curva Sud potranno acquistare il biglietto in altri settori dello stadio oppure, in alternativa, ne potranno chiedere il rimborso.

La società si scusa con i propri tifosi per l’inconveniente.