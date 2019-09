© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avrà la maglia ufficiale del Brescia, non più l’anonima divisa bianca da allenamento. E il numero 45 sulle spalle. Il Balotelli day è stato il 19 agosto, ma il picco emozionale Mario lo vivrà oggi, alle ore 18, allo stadio Danilo Martelli. A Mantova, contro la formazione locale che milita in Serie D, sosterrà la prima amichevole ufficiale con il Brescia dopo due settimane di allenamenti: un test creato per lui, cui seguirà il bis sabato a Ospitaletto alle ore 15 contro il Frosinone. Sono passati 103 giorni dall’ultima partita disputata con il Marsiglia contro il Montpellier: giocò 28 minuti, poi fu espulso. Il debutto ufficiale in Serie A sarà però anticipato di ventiquattro ore: contro la Juventus si giocherà al Rigamonti martedì 24 settembre. Lo riporta il Corriere di Brescia.