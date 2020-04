Brescia, preparatore Bertini: "Come si rispetta la distanza in una partita?"

vedi letture

Il preparatore atletico del Brescia, Francesco Bertini, ha parlato a Il Corriere della Sera sul ritorno agli allenamenti e sulla questione Coronavirus. "Magari fosse un ritiro. In estate si arriva da attività aerobiche che mantengono il tono. La grande difficoltà ora sarà il contatto a terra: i giocatori sono abituati a gestire pressioni, come i salti, che non sono naturali. Il corpo poi si abitua, la difficoltà sarà riadattarli. Passare dal divano all'attività fisica di alto livello è molto rischioso. Serve almeno un mese, temo ci sarà un'impennata di infortuni muscolari e articolari. Spero di sbagliarmi. Distanza di un metro? Possibile all'inizio, ma in una partita?".