Ospite di ViaEmilia, l'ex tecnico della SPAL Oscar Brevi ha parlato del momento dei biancazzurri e di Andrea Petagna: "Per caratteristiche è un giocatore che dentro l'area è micidiale, perché è bravo nelle giocate al volo, di testa. È un po' meno bravo quando viene incontro, anche in fase difensiva. Per sfruttarlo al massimo, può essere più produttivo vicino alla porta, per fare qualche gol in più che alla SPAL in questo momento serve".