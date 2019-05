Bruno Longhi: "Juve-Allegri, domani il divorzio. E non tornerà Conte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Domani la Juventus comunicherà il divorzio con Massimiliano Allegri". E' la rivelazione del noto giornalista Bruno Longhi, ospite negli studi di Top Calcio. "Sarebbe un colpo di fulmine - ha detto -, perché io ho sempre pensato che le parole di Agnelli (dopo l'eliminazione dalla Champions, ndr) avessero un peso. Il motivo per ufficializzare il divorzio verrà trovato sulle strategie di mercato".

Conte non tornerà alla Juventus - Sul successore, per Longhi però le idee non sono chiarissime: "La Juventus non ne vuole sapere Antonio Conte. Stando così le cose, si aprirebbe un nuovo scenario relativo alla società bianconera".