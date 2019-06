Bucci su Buffon: "Mi soffiò il posto a diciassette anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport 24, Luca Bucci parla di Gianluigi Buffon. "Aveva 17 anni, mi rubò il posto. Non ci rimasi bene al momento ma era un fenomeno assoluto -ha detto l'ex portiere del Parma, ora preparatore dei portieri del Bologna-. La nostra salvezza? Con Mihajlovic abbiamo cambiato marcia. Non parlo di impresa per quanto riguarda la salvezza ma per il decimo post. Ha trovato le soluzioni giuste, abbiamo fatto una bella cavalcata".