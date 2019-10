© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno dei temi che sta facendo discutere in queste ore, dopo le gare delle 15, sono i "buu" razzisti in Sampdoria-Roma all'indirizza del centrocampista blucerchiato Ronaldo Vieira. E dopo le scuse pubbliche della Roma via social, è arrivata l'ulteriore risposta - di apprezzamento - del club ligure. "Grazie. Sempre uniti per un calcio migliore" si legge nel tweet diramato dall'account ufficiale della Samp, con tanto di hashtag "#stopracism".