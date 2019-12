© foto di Alberto Fornasari

In vista della sfida fra Fiorentina e Inter, il doppio ex Cristiano Zanetti ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it: "Per la formazione di Montella sarà difficilissima. Stanno vivendo un momento brutto e i risultati stentano ad arrivare. L'Inter, invece, con l'arrivo di mister Antonio Conte ha ottenuto una mentalità vincente e in rosa possiede giocatori di grande qualità. Sono sicuro che domenica la mancanza di Franck Ribery si farà sentire e non poco. Si giocherà al Franchi e questo può aiutare i viola ma i nerazzurri arrivano dall'eliminazione in Champions League e vogliono rifarsi subito".