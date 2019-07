C. Zenoni: "Buffon ancora un valore aggiunto. Juve, punterei su Icardi"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Cristian Zenoni: “L’arrivo di Buffon nel 2001? Buffon non lo scopro di certo io, già in quegli anni era definito il miglior portiere italiano come poi ha dimostrato la sua carriera. Nedved? Non mi aspettavo che facesse il dirigente, ma è una persona talmente abituata a stare nel calcio che conta. Mi fa effetto vederlo lì, lavora per una società importante e sta dimostrando il suo valore come lo ha fatto da calciatore”.

Ti aspettavi il ritorno di Buffon? “Sinceramente no, ma per quello che ha fatto Buffon alla Juve e nel calcio italiano penso che le porte per lui a Torino sono sempre state aperte. Spero che Buffon riesca a raggiungere i suoi obiettivi, i record per la sua carriera. Avere Buffon nello spogliatoio vuol dire tanto, conosce le dinamiche, sa come ottenere i risultati ed è una persona eccezionale. È un valore aggiunto nonostante l’età, lo spogliatoio è importante per ottenere i risultati e credo che la società abbia guardato questo”.

Su De Ligt: “È un investimento importante per un difensore, ma credo sia una scelta ponderata bene. Ha grossi margini di miglioramento, ha parecchie presenze anche in ambito internazionale e ha dimostrato il suo valore in Champions. Penso che la Juve abbia fatto un buon lavoro a prenderlo”.

Higuain o Icardi? “Fosse per me terrei tutti e due… ma credo che il tempo di Higuain alla Juve sia finito, quindi punterei su Icardi. Ha dimostrato all’Inter di essere un bomber, poi è difficile dare un giudizio perché sono entrambi due grandi campioni. Problemi di coesistenza con Cristiano Ronaldo? Non credo, per arrivare in fondo in tutte le competizioni servono tanti giocatori, sicuramente Ronaldo è l’unico intoccabile, gli altri gireranno”.

Il Monza? “No, da quest’anno aiuterò mio fratello alla FeralpiSalò. Farò il suo vice”.

Che modulo ti aspetti dalla Juventus? “Credo che Sarri partirà con il 4-3-3, poi in base ai calciatori che avrà a disposizione potrà cambiare sistema di gioco, ma credo che la base sarà quella”.