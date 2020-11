Cagliari a lavoro in vista dello Spezia: personalizzato per Ceppitelli, Lykogiannis e Luvumbo

La preparazione del Cagliari alla partita di domenica (Sardegna Arena, ore 18) contro lo Spezia è proseguita con una nuova seduta di allenamento pomeridiana al Centro sportivo di Assemini. Agli ordini di mister Di Francesco e del suo staff la squadra ha iniziato la sessione con degli esercizi di attivazione, a seguire un focus tattico. Per chiudere la parte tecnica, con esercitazioni su cross e conclusioni in porta. Hanno svolto un lavoro personalizzato Luca Ceppitelli, Babis Lykogiannis e Zito Luvumbo. Domani pomeriggio - sottolinea la nota ufficiale del club - i rossoblù torneranno in campo per un altro allenamento in vista dell’impegno di campionato.