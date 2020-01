© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Maran continua ad essere in emergenza, stando a Tuttosport: il tecnico dei sardi potrà contare su Faragò e Mattiello, forse anche su Cacciatore (almeno per la panchina). Per il resto, però, restano ai box i vari Cerri, Pavoletti, Ragatzu, Rog e Ceppitelli. guai soprattutto in difesa (out anche lo squalificato Pisacane) e in attacco (nessun ricambio in caso di necessità).