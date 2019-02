Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo allenamento questo pomeriggio al Centro Sportivo di Assemini per il Cagliari di Rolando Maran. La seduta è cominciata in palestra, con lavoro di forza specifica. La squadra si è quindi trasferita sul campo, con esercitazioni su sviluppi offensivi. Infine, partita su campo ridotto. Fabrizio Cacciatore e Kiril Despodov hanno lavorato parzialmente con la squadra. Personalizzato per Cyril Théréau, Walter Birsa e Filippo Romagna. Terapie per Alberto Cerri.