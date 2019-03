Cagliari-Fiorentina, Antognoni e Passetti: "Campo a Betlemme per Astori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlando assieme a Sky Sport, il club manager ed icona viola Giancarlo Antognoni e Mario Passetti, dg del Cagliari, hanno parlato dell'iniziativa congiunta dei due club in memoria di Davide Astori, quella di aprire un campo di calcio a 5 a lui intitolato a Betlemme, prima del calcio d'inizio di Cagliari-Fiorentina. Ha cominciato il dirigente della Fiorentina: "L'iniziativa l'aveva voluta Davide, noi l'abbiamo soltanto esercitata. Tutti potranno giocare lì, a prescindere dalla religione che possano seguire, è aperto a tutti i partecipanti. Quando sarà ufficiale andremo a presenziare".

Prosegue dunque il dirigente della squadra isolana: "L'iniziativa è stata fortemente voluta dai presidenti perché rispecchia la sua personalità. Saremo lì per l'inaugurazione, speriamo in pochi mesi, e speriamo di inaugurare una serie di attività attraverso quel campo, per portare un messaggio di pace in un posto colpito dalla guerra".