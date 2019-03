Cagliari, le condoglianze alla famiglia del tifoso morto ieri sugli spalti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si chiama Daniele Atzori il tifoso del Cagliari morto ieri durante la sfida della Sardegna Arena contro la Fiorentina. Il tifoso che si trovava in Curva Sud, è stato colto da un malore ed è stato soccorso dal personale medico del 118 presente sugli spalti che gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo, purtroppo inutilmente.

Questa mattina, il Cagliari Calcio con un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale ha espresso la sua vicinanza alla famiglia. Questo il comunicato: "Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Daniele Atzori, tifoso rossoblù, venuto a mancare ieri sera mentre dalla Curva Sud assisteva alla gara del suo Cagliari. Tutta la Società si stringe con affetto al dolore dei familiari a cui, in questo momento così triste e difficile, vanno le più sentite condoglianze".