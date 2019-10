Nuova seduta di allenamento questa mattina per il Cagliari, si legge sul sito ufficiale del club, che prepara la partita di domenica pomeriggio allo Stadio Olimpico contro la Roma. Dopo l’attivazione in palestra, la squadra ha svolto il riscaldamento in campo con esercizi di tecnica a coppie. Quindi la rosa, suddivisa in due gruppi di lavoro, è stata impegnata in esercitazioni sui calci piazzati, contro e a favore. In chiusura di seduta, partitella a 70 metri. Charalampos Lykogiannis ha effettuato oggi solo parte dell'allenamento con la squadra per via di un fastidio al tendine d'Achille destro; personalizzato per Ragnar Klavan.