Cagliari, ritiro in Val di Pejo dal 13 al 27 luglio. Previste tre amichevoli

Il Cagliari sarà in ritiro in Val di Pejo, dal 13 al 27 luglio. La squadra sarda è attesa in ritiro in Val di Sole per svolgere un'importante fase di preparazione pre-campionato e, si legge sul sito ufficiale, ha scelto la Val di Pejo per preparare al meglio la prossima stagione di Serie A che vedrà protagonista l'undici dell'allenatore Rolando Maran. Il ritiro prevede allenamenti a porte aperte e tre incontri amichevoli.