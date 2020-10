Cagliari, sempre differenziato per Pereiro. Infortunio per Pinna

Doppia seduta per il Cagliari di Eusebio Di Francesco al Centro sportivo di Assemini. La mattinata è stata caratterizzata dal lavoro in palestra, prima di scendere in campo per concentrarsi sugli esercizi tattici per i reparti: difesa, centrocampo e attacco. Nel pomeriggio la fase iniziale dell'allenamento ha visto l'attivazione tecnica, quindi una partita a tema e una partitella a campo ridotto dove affinare condizione, intese e schemi. Sempre assenti i nazionali, Gaston Pereiro ha continuato a svolgere il suo programma di lavoro personalizzato. Infortunio per Simone Pinna: il calciatore ha riportato in allenamento una leggera distorsione al ginocchio destro con interessamento del comparto mediale e svolgerà prossimamente degli accertamenti volti a definire i tempi di recupero. Domani - conclude la nota ufficiale del club - è in programma una nuova doppia seduta di lavoro.