Cagliari, stamane la ripresa verso il Verona: Ceppitelli, Lykogiannis e Luvumbo a parte

È iniziata un’altra settimana di lavoro per i ragazzi di mister Di Francesco, che questa mattina si sono allenati al Centro sportivo di Assemini. Nel mirino dei rossoblù la sfida del Bentegodi: dopo essersi sfidate in Coppa Italia, Cagliari ed Hellas Verona si ritrovano ora in campionato, nel lunch match della decima giornata di Serie A. Squadra divisa in due gruppi: i calciatori più impegnati nell’ultima gara hanno svolto un percorso in palestra e blocchi di lavoro metabolico in campo. Per gli altri la sessione è cominciata con degli esercizi di attivazione a secco: a seguire parte atletica, partitelle a tema e in chiusura una partitella a campo ridotto. Hanno proseguito nel lavoro personalizzato Ceppitelli, Lykogiannis e Luvumbo. Una nuova seduta di allenamento, come riporta il sito ufficiale del club sardo, è in programma per domani mattina.