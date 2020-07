Cagliari, tattica e partitella. Personalizzato per Oliva. Terapie per Nainggolan

vedi letture

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari in vista delle due sfide della settimana contro Lazio e Udinese. La seduta di è iniziata con la fase di attivazione, svolta con e senza palla; a seguire lavoro tattico per reparti con esercitazioni sulla fase difensiva e offensiva. Ultima parte dell’allenamento dedicata a una partitella giocata su campo ridotto. Dall’infermeria: lavoro personalizzato per Christian Oliva; terapie per Radja Nainggolan e Luca Pellegrini.