© foto di Federico Gaetano

Frattura di radio e ulna del braccio sinistro per Valter Birsa. Uscito nel corso del primo tempo della gara contro l'Atalanta, il fantasista del Cagliari è stato trasportato subito in ospedale, dove è stato sottoposto a una radiografia che ha confermato i sospetti. Gesso dal gomito per lo sloveno, da verificare i tempi di recupero ma è difficile che possa tornare in campo prima di un mese.