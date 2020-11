ufficiale Cagliari, risoluzione del contratto per Birsa: trovato l'accordo tra club e sloveno

Risoluzione del contratto tra Valter Birsa e il Cagliari. Il fantasista sloveno non è più un calciatore dei sardi, dopo aver trovato l'accordo con il club. Questo il comunicato: "Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con Valter Birsa: arrivato in Sardegna nel gennaio del 2019, il centrocampista sloveno ha collezionato 28 presenze in maglia rossoblù. Il Club augura a Valter le migliori fortune per il continuo della sua carriera".