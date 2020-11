Cagliari, verso la Juventus: Tripaldelli parzialmente in gruppo, personalizzato per tre

Allenamento pomeridiano per il Cagliari che ad Asseminiello prosegue la preparazione in vista del match di sabato sera contro la Juventus. Agli ordini di mister Di Francesco la squadra ha effettuato partitelle a tema per poi concludere la seduta con una partitella a campo ridotto. Come si legge sul sito ufficiale del club sardo, Tripaldelli ha svolto parte dell’allenamento insieme al gruppo mentre Faragò, Luvumbo e Pinna hanno effettuato lavoro personalizzato. Ceppitelli è stato sottoposto a terapie mentre Ounas, di ritorno con gli impegni della sua Nazionale, ha svolto un defaticante.