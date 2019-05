Cagni: "Il Genoa può anche vincere contro la Fiorentina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa domenica dovrà affrontare la Fiorentina, quante possibilità ci sono di salvezza per il Genoa? A rispondere, a Telenord, è Luigi Cagni. “Quando si arriva a questo punto del campionato dipende solo da te. Per me il Genoa ha le potenzialità per battere anche la Fiorentina e fare risultato. Sono la squadra, l’allenatore e i giocatori che devono fare quello che sono capaci di fare al meglio. Se guardiamo le squadre è chiaro che l’Empoli è in grosse difficoltà perché l’Inter deve vincere per forza se vuole andare in Champions. Con 60 mila persone, è chiaro che l’Empoli ha il vantaggio di non avere problemi in caso di retrocessione anche perché i giocatori sono tutti molto giovani. Pari scritto tra Fiorentina e Genoa? Non credo proprio, scenderanno tutte e due in campo per vincere come è giusto che sia e devono fare così altrimenti le cose poi non possono funzionare, al di là del fatto che poi può essere che pareggino.”