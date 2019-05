Cagni: "Juve, aspettano la finale di Champions per Pochettino"

© foto di Federico De Luca

A MC Sport, durante Maracanà, è intervenuto mister Gigi Cagni per parlare dell'attualità del calcio italiano.

Sulla panchina Juve

"Chi può fare meglio di Allegri? E' difficile, deve essere capace di allenare la Juve, parte tutto da lì. Guardiola lo escludo, così come Klopp. Non faccio nomi, perché vedo le dichiarazioni di paratici, che ha detto che sa il profilo giusto. Deve essere un allenatore che deve saper gestire certe situazioni e vincere. Sarri? Se avessero detto che vogliono bel gioco direi di sì, ma con quello che ha detto penso più a Pochettino. La Juve vuole vincere, non sta a guardare se gioca bene o gioca male. Sarri per ora non ha vinto nulla, ma vediamo che farà in finale di EL. Secondo me aspettano più la finale di Champions per Pochettino".

Sull'addio probabile di Spalletti all'Inter

"Non è mai stata una società forte. Conte per me ha già firmato, anche se non va in Champions. Spalletti sa bene di non aver fatto bene, è una persona intelligente. Ha fallito per quelle che erano le aspettative e lascerà il posto a Conte".