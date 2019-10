Oggi si tornava in campo per giocare due gare della quarta giornata del campionato Primavera A (in diretta su Sportitalia). Inter formidabile che va in goleada contro Juventus e Genoa che strapazza fuori casa il Chievo Verona. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare, i risultati e la classifica aggiornata.

Le gare in programma:

Sampdoria U19-Lazio U19 2-1

Roma U19-Bologna U19 2-0

Atalanta U19-Pescara U19 5-2

Cagliari U19-Sassuolo U19 4-2

Torino U19-Fiorentina U19 1-1

Inter U19-Juventus U19 5-1

Chievo U19-Genoa U19 1-4

07.10. 15:00 Empoli U19-Napoli U19

La classifica:

Atalanta 12

Inter 12

Genoa 10

Cagliari 10

Lazio 7

Fiorentina 7

Bologna 6

Roma 6

Sampdoria 6

Torino 4

Pescara 3

Napoli 3

Juventus 3

Empoli 1

Chievo Verona 0

Sassuolo 0