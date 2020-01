Oggi si torna in campo per giocare l'anticipo della quattordicesima giornata del Campionato Primavera A (in diretta su Sportitalia). Ecco di seguito tutto il programma nel particolare e la classifica aggiornata.

Le gare in programma:

10.01. 14:30 Genoa U19-Atalanta U19

11.01. 11:00 Chievo U19-Cagliari U19

11.01. 11:00 Fiorentina U19-Sampdoria U19

11.01. 13:00 Napoli U19-Juventus U19

11.01. 14:30 Torino U19-Sassuolo U19

12.01. 10:00 Roma U19-Pescara U19

12.01. 12:00 Inter U19-Empoli U19

12.01. 14:00 Bologna U19-Lazio U19

Gare da recuperare:

22.01. 14:30 Sampdoria U19-Inter U19

La classifica:

Atalanta 37

Cagliari 28

Inter 23

Roma 23

Genoa 21

Juventus 21

Empoli 17

Lazio 16

Torino 16

Bologna 15

Sampdoria 15

Fiorentina 14

Sassuolo 13

Pescara 11

Chievo Verona 10

Napoli 9