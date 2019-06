Campionato Primavera 1, il programma delle semifinali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi si torna in campo per i play off del Campionato Primavera e si gioca la prima delle semifinale. I granata di Coppitelli si trovano difronte una super Atalanta, mentre la Roma domani se la vedra' contro l'Inter. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le gare in programma:

10.06. 20:45 Atalanta U19-Torino U19

11.06. 18:00 Inter U19-Roma U19