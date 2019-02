© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri si tornava in campo per giocare l'anticipo della diciottesima giornata del Campionato Primavera 1.A sorpresa il Chievo batte una Roma a corrente alternata, in questa stagione. Ecco di seguito tutto il programma, i risultati e la classifica aggiornata.

Le gare in programma:

Chievo U19-Roma U19 4-3

09.02. 11:00 Sassuolo U19-Inter U19

09.02. 13:00 Milan U19-Juventus U19

09.02. 14:30 Genoa U19-Empoli U19

10.02. 10:00 Napoli U19-Palermo U19

10.02. 11:00 Atalanta U19-Udinese U19

10.02. 11:00 Torino U19-Fiorentina U19

11.02. 14:30 Cagliari U19-Sampdoria U19

La classifica:

Atalanta 38

Torino 36

Roma 35

Fiorentina 34

Inter 30

Juventus 26

Chievo Verona 23

Napoli 22

Cagliari 21

Sampdoria 18

Sassuolo 18

Genoa 18

Palermo 18

Empoli 17

Milan 14

Udinese 12