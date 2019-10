Campionato Primavera, pari fra Empoli e Napoli

Roberto Baronio

Si è concluso il quarto turno del Campionato Primavera 1 con il posticipo fra Empoli e Napoli. La prima mezz'ora al centro sportivo "Monteboro" si svolge in un sostanziale equilibrio, anche a livello di occasioni, una per parte: lo spezza il goal dell'ex Inter Davide Merola con una fucilata che va a sbattere sotto la traversa.

Nella ripresa i toscani sfiorano il raddoppio con un'altra traversa colpita da Bozhanaj, e quando l'inerzia della gara è nettamente a favore dei padroni di casa arriva l'intervento da calcio di rigore sul neo entrato Vianni, con Vrakas che pareggia i conti dal dischetto. Il prosieguo del match non vede ulteriori sussulti, a parte due tentativi di Mamas per il Napoli ben neutralizzati da Pratelli. Un punto a testa che cambia poco in termini di classifica per entrambe.

4° giornata Campionato Primavera 1

Sampdoria-Lazio 2-1

Roma-Bologna 2-0

Atalanta-Pescara 5-2

Cagliari-Sassuolo 4-2

Torino-Fiorentina 1-1

Inter-Juventus 5-1

Chievo Verona-Genoa 1-4

Empoli-Napoli 1-1

marcatori: 35' Merola (E), 56' rig. Vrakas (N)

Classifica

Atalanta 12

Inter 12

Genoa 10

Cagliari 10

Fiorentina 7

Lazio 7

Roma 6

Sampdoria 6

Bologna 6

Torino 4

Napoli 4

Pescara 3

Juventus 3

Empoli 2

Chievo Verona 0

Sassuolo 0