Cannella: "Raiola ha buoni contatti. Se ha preso Insigne c'è motivo"

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Giuseppe Cannella, procuratore ed intermediario di mercato che ha commentato le ultime notizie legate al Napoli. "Raiola ha buoni contatti e se ha preso Insigne un motivo ci sarà. De Laurentiis non svende nessuno per cui, solo se il Napoli monetizzerà da questa cessione, Insigne andrà via. Il Napoli era alla fine di un ciclo tattico e tutto sommato ha fatto anche bene Ancelotti al primo anno. Doveva capire l’organico che aveva a disposizione e quest’estate immagino si alzerà il livello degli acquisti. Ereditare un gruppo che ha perso lo scudetto per pochissimo non era facile. Il mercato di giugno indirizzerà la nuova linea del Napoli e capiremo se sarà ancora quella di De Laurentiis di puntare sui giovani o se Ancelotti potrà dire la sua. E’ a centrocampo che si vincono e si perdono le partite e i grandi club puntano sempre a rinforzarsi a centrocampo”, le sue parole.