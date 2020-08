Capello: "Braida ha lavorato al Barça e diceva che non hanno idee chiare, non sanno scegliere"

Il talent di SKY, Fabio Capello, ha parlato della situazione in casa Barcellona, svelando un aneddoto di un suo ex dirigente. "Ariedo Braida ha lavorato a lungo a Barcellona. Lui era convinto che non avessero le idee chiare, che non sapevano quali giocatori fossero da Barça, non riuscivano a decidere. Braida temeva che qualcosa non funzionasse".