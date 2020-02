vedi letture

Capello: "Bravo Gattuso, il Napoli ha giocato con umiltà. Barça statico e dipendente da Messi"

L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato dagli studi di Sky Sport della prestazione del Napoli elogiando Rino Gattuso per la gara dei suoi: "Ha preparato molto bene la gara, non ha concesso praticamente nulla all’avversario. Il Napoli ha creato tre occasioni nitide oltre il gol: due con Insigne e una con Callejon che secondo me non poteva sbagliare una palla così’ importante. Il Barcellona finché non si accende la luce di Messi è stato abbastanza statico e facile da imbrigliare. Questo Napoli è piaciuto perché ha giocato con tanta umiltà, mentre il Barcellona è legato alla genialità di Messi che questa sera ha fatto solo una magia”.