Capello critico con il Real: "E' un Madrid battibile, l'Inter non ne ha approfittato"

Fabio Capello, negli studi di Sky Sport, ha commentato la situazione del Real Madrid: "Non ci sarà il pubblico che può fare la panolada. Un brutto Real Madrid che gioca un calcio non da Real e l’hanno capita in tanti. L'Inter ha trovato un Madrid non all’altezza e non ne ha approfittato. E' un Real battibile specie quando gioco sotto ritmo".