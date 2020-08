Capello: "Juve, col Lione senza fretta. L'ansia può giocare brutti scherzi. Sarri? Ha già vinto"

"Contro il Lione senza fretta". Fabio Capello consiglia la Juventus e Maurizio Sarri, in vista della sfida contro i francesi in Champions League. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico analizza la gara: "Non sarà facile, quando devi recuperare possono riproporsi i dubbi affiorati negli ultimi tempi per qualche difficoltà difensiva. Non devono avere fretta, l'ansia può giocare brutti scherzi".

Come valuta le critiche a Sarri?

"Ha raggiunto un grande risultato, ma è noto che la Juventus punti alla Champions e per questo le analisi sono molto esigenti. Ha fatto convivere la sua filosofia con quella bianconera".