Capello: "Mi è piaciuta l'Atalanta perché non ha mai mollato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel post partita di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato il pareggio fra Atalanta e Manchester City: "L'esperienza del City ha prevalso. Il palleggio di questa squadra ti fa perdere il tempo. L'Atalanta ha fatto una buonissima partita soprattutto giocando contro il City e pareggiando in casa ma fuori casa. Mettiamo in evidenza che gioca a San Siro. L'Atalanta mi è piaciuta perché non ha mai mollato, ha capito cosa doveva fare e ha messo in difficotà il City. Mi è piaciuta l'Atalanta del secondo tempo".