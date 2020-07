Capello: "Roma sotto ritmo, grave il rosso di Perotti. L'Udinese però ha rischiato troppo"

L'ex allenatore giallorosso Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, parla così del ko interno della Roma contro l'Udinese: "Non è stato buono l'approccio. Non ha giocato bene la prima mezz'ora: l'espulsione di Perotti è stata molto grave, visto che è il capitano e non può permettersi di fare una cosa del genere. Hanno giocato sotto ritmo, e mi hanno ricordato la partita col Milan. In dieci poi hanno reagito, e lì non mi è piaciuta l'Udinese, che non ha più giocato a calcio se non negli ultimi venti minuti. Impossibile che una squadra in superiorità numerica non riesca a fare possesso, regalando palla e possesso alla Roma. Hanno rischiato molto di pareggiare. Come è entrato Dzeko qualcosa è cambiato, ma le energie ormai erano finite".