© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha così commentato la sconfitta dell'Inter, costata l'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League: "Lukaku non può presentarsi tre volte davanti al portiere e non riuscire mai a segnare. L'Inter ha pagato caro questi regali, contro una squadra che ha qualità come il Barcellona. Troppe le occasioni sbagliate dai nerazzurri, contro avversari di questa qualità non ti puoi rilassare".